العدوان الإسرائيلي على غزة.. أكثر من 20 ألف شهيد و53 ألف مصاب

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 390 شخصا وإصابة أكثر من 700 خلال اليومين الماضيين، وذلك في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها بحق سكان القطاع.



كما أفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 20 ألفا و57 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى 53 ألفا و320 مصابا.



وقال مراسل الجزيرة إن 5 فلسطينيين استشهدوا وآخرين أصيبوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر.



وفي السياق نفسه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن حصيلة الصحفيين الذين استشهدوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب بلغت 98 صحفيا.



وقال المكتب في بيان إن "إسرائيل اغتالت هؤلاء الصحفيين خلال حربها الوحشية على غزة في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة، لكن الاحتلال فشل فشلا ذريعا في ذلك".



وإلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة دمارا ضخما في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.



الجزيرة

