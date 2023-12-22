المقاومة الفلسطينية تُسقط طائرة إسرائيلية مُسيرة وسط غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أسقطت المقاومة الفلسطينية، منذ قليل، طائرة إسرائيلية مسيرة من دون طيار في سماء وسط غزة.

وقالت سرايا القدس عبر حسابها: "مجددًا أسقطنا طائرة صهيونية من دون طيار في سماء وسط قطاع غزة".

وأضافت القدس، أنها قصفت التحشدات العسكرية شرق دوار القرم شمال غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وكانت أسقطت المقاومة الفلسطينية طائرة مسيرة، أمس الخميس، ونشرت مقطع فيديو للطائرة الإسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غاراتها وقصفها على مناطق عدة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من السكان، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ 77 من العدوان.

واستشهد شاب في قصف طائرات استطلاع إسرائيلية لدراجة هوائية كان يقودها في خان يونس، جنوب القطاع، فيما استشهد وأصيب عشرات الأشخاص جراء قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف جباليا شمال القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارات عدة على بلوكي 1 و2 في مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.