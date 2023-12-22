متحور JN.1.. أبرز المعلومات عنه وطرق الوقاية

ياسر رشاد - القاهرة - متحور كورونا الجديد "JN.1" فيروس سريع الانتشار، لكنه لا يشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وفقا لبيان أصدرته منظمة الصحة العالمية.

فيما يلي بعض الحقائق عن هذا المتحور:

متحور شديد العدوى قادر على اختراق أجهزة الجهاز المناعي، مما يجعله أكثر قابلية للانتقال من السلالات السابقة.

صنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد على أنه نوع مختلف ويتطلب الاهتمام، لكنه لا يشكل تهديدًا فوريًا للصحة العامة.

لا يشكل المتحور الجديد تهديدًا خطيرًا للصحة العامة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض JN.1 تشبه أعراض المتحور الجديد أعراض الأنفلونزا الموسمية، وتشمل السعال، والتهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف، والعطس، والتعب، والصداع، وآلام العضلات، وتغيير حاسة الشم والتذوق.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد هم كبار السن، أو الذين يعانون من ضعف المناعة.

للوقاية من متحور JN.1

الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها للحماية من المتحور الجديد ارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، ومتابعة نظافة اليدين، وأخذ لقاح فيروس كورونا.