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روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات لسكان غزة

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ياسر رشاد - القاهرة - أرسلت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة 20 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة على متن طائرة تابعة للوزارة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية.

وحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، جاء في البيان الذي نشر على قناة الوزارة على تطبيق "تلجرام" أن "طائرة من طراز إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ توجهت إلى مدينة العريش المصرية حاملة الدفعة التالية من المساعدات الإنسانية"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح البيان أن الشحنة تشمل مواد غذائية وأدوية وملابس وغيرها من الضروريات.. مشيرا إلى أن تنفيذ المهمة الإنسانية يجري بناء على أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعليمات وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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