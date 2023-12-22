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عاجل.. إسرائيل تُصعد ضرباتها مع حزب الله وتقصف منطقة الجرن

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ياسر رشاد - القاهرة -  صعدت إسرائيل عملياتها بعد الضربات المتبادلة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وقصفت اليوم منطقة الجرن بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى وفقًا للإذاعة الفلسطينية، ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول للموقع بسبب استمرار القصف وتدمير الطرقات.

 وارتفع شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 20057 فلسطينيًا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، ودوت صافرات الإنذار في مستوطنتي "زرعيت" و"نتوعا" شمال فلسطين المحتلة وفي مناطق مختلفة من الجليل الأعلى المحتل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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