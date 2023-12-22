الارشيف / اخبار العالم

موعد صلاة جنازة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن آل سعود (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

ياسر رشاد - القاهرة - وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود.. أكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الأخيرة بالمملكة العربية ، حيث رحل الأمير محمد بن بدر بن فهد شابًا بشكل مفاجئ فُجع بوفاته الكثيرون، ونعاه السعوديون عبر صفحات السوشيال ميديا.

وودعه النشطاء ومن بين رسائلهم: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويعوض شبابه في الجنة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان يا رب".

ونشر البعض عددًا من صورة الأمير الراحل مقدمين العزاء للأسرة الملكية داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وقال أحدهم: "يرحلون واحدا تلو الآخر وتبقى لنا ذكرياتهم تحيطنا من كل جانب ،، نستذكرها فنشتاق ونفتقد ونحزن،، اللهم اغفر لهم وأرحمهم بقدر اشتياقنا لهم وأجمعنا بهم في جنتك ..انتقل إلى رحمة الله الاخ والصديق الغالي الامير محمد بن بدر بن فهد.. اللهم اغفر له وارحمه وعوض شبابه الجنة وأمواتنا وأموات المسلمين..إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وانا لعلى فراقك يابونواف لمحزونون..عزائي لوالده ولوالدته ولإخواني الغالين فهد وعبدالعزيز وباقي أشقائه وشقيقاته .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر حساب يحمل اسم غلا أبو شراره وقال:"وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.. أتقدم إلى مقام ولي العهد الأمير حفظه الله بصادق العزاء والمواساه بوفاة صديقه ورفيق دربه الأمير محمد بن بدر بن فهد رحمه الله".

fa694acb65.jpg

وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد آل سعود .. صلاة الجنازة 

يذكر أن الديوان الملكي السعودي أعلن مساء أمس الخميس وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد آل سعود، وقال في بيانه:"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

bff5c272bd.jpg
ac3b95e812.jpg
11de637c66.jpg
b35663bc64.jpg
72523866fe.jpg
51d41e1c61.jpg
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا