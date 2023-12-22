موعد صلاة جنازة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن آل سعود (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود.. أكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، حيث رحل الأمير محمد بن بدر بن فهد شابًا بشكل مفاجئ فُجع بوفاته الكثيرون، ونعاه السعوديون عبر صفحات السوشيال ميديا.

وودعه النشطاء ومن بين رسائلهم: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويعوض شبابه في الجنة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان يا رب".

ونشر البعض عددًا من صورة الأمير الراحل مقدمين العزاء للأسرة الملكية داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وقال أحدهم: "يرحلون واحدا تلو الآخر وتبقى لنا ذكرياتهم تحيطنا من كل جانب ،، نستذكرها فنشتاق ونفتقد ونحزن،، اللهم اغفر لهم وأرحمهم بقدر اشتياقنا لهم وأجمعنا بهم في جنتك ..انتقل إلى رحمة الله الاخ والصديق الغالي الامير محمد بن بدر بن فهد.. اللهم اغفر له وارحمه وعوض شبابه الجنة وأمواتنا وأموات المسلمين..إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وانا لعلى فراقك يابونواف لمحزونون..عزائي لوالده ولوالدته ولإخواني الغالين فهد وعبدالعزيز وباقي أشقائه وشقيقاته .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر حساب يحمل اسم غلا أبو شراره وقال:"وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.. أتقدم إلى مقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بصادق العزاء والمواساه بوفاة صديقه ورفيق دربه الأمير محمد بن بدر بن فهد رحمه الله".

وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد آل سعود .. صلاة الجنازة

يذكر أن الديوان الملكي السعودي أعلن مساء أمس الخميس وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد آل سعود، وقال في بيانه:"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".