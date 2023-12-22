‬توفير 129 فرصة عمل بالقطاع الخاص لذوي الهمم بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

تواصل مديرية العمل بجنوب سيناء، تقديم الدعم الكامل لأبنائها من ذوي الهمم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم هذه الفئة من خلال استغلال قدراتهم الخاصة، وتوفير فرص عمل لدمجهم في المجتمع، وتحت رعاية الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن المديرية حريصة على تنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة، وتعيين 5% منهم من بين العاملين بالمنشآت بواقع 20 عاملًا فأكثر من ذوى الهمم، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل.

وأكد مدير مديرية العمل في تصريح اليوم، أنه جرى خلال الشهر الجاري تسليم 11 عقد عمل للشباب من ذوى الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتعيينهم داخل المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار استراتيجية وزارة العمل لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية.

وأوضح أن إجمالي عدد العقود التي جرى تسليمها لأبناء المحافظة من ذوي الهمم خلال 4 شهور فقط للعمل داخل المنشآت السياحية الخاصة بمدينة شرم الشيخ بلغ 129 عقدًا حتى الآن، مؤكدًا أنه يجري تعيين عددًا من ذوي الهمم كل شهر، ومتابعتهم باستمرار للتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية.

وأشار إلى أن المديرية حريصة على التنمية المهنية لكافة العاملين بها وخاصة السيدات، من خلال تشجيعهن على المشاركة في الدورات التدريبية التي من شأنها رفع مستوى التنمية المهنية لهن، مؤكدًا أنه جرى تدريب 28 من العاملات بالمديرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن برنامج "المسئول الحكومي المحترف"، الذى يهدف إلى تدريب موظفي الخطوط الأمامية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، لرفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، إضافة إلى تدريب اثنين ضمن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ على مدار 23 يومًا ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يجري توجيهها للمرأة بمختلف الفئات ، ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص للسيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا.