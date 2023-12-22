حملات أمنية لضبط تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان – دمياط - المنيا" حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدري "الهيروين، الشابو" كذا ضبط (بندقية خرطوش- 2 فرد محلي - عدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد 837 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 8,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين - 2 بندقية خرطوش – طبنجة – 4 فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 7 متهمين لهم معلومات جنائية.

مديرية أمن المنيا

ضبط عدد 3 قطع سلاح ناري بندقية خرطوش – 2 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 3 متهمين، وتنفيذ 30 حكم قضائي متنوع.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.