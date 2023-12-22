رئيس وزراء الاحتلال السابق: يجب التخلص من نتنياهو ووقف الحرب بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

قال رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، إنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا والتخلص من بنيامين نتنياهو.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال السابق، كان يتعين على نتنياهو إدراك أنه ليست هناك إمكانية لتحقيق أهدافه التي أعلنها في قطاع غزة، موضحا أن نتنياهو يعتمد أسلوب الخداع والغش والاستعراض السياسي ويمثل حالة الزيف الخالص.

وتابع أولمرت، أنه أصبح من الواضح الآن أنه ليست هناك أي فرصة لتحقيق التوقعات التي حددها نتنياهو في غزة.

كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، قال إن الشعار الذي يرفعه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالنصر والقضاء على حماس وهم و سراب لن يتحقق وسوف يتحطم أمام صمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة الفلسطينية.

وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة، أن الخيارات أمام نتنياهو هي الموت سياسيًّا أو المحاكمة والسجن كمجرم حرب وفاسد.

ولاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين في وادي الجوز بعدما منعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.