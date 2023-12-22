الحرارة 4 درجات.. تعرف على أكثر المناطق برودة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

يستقر معدل الانخفاض في درجات الحرارة التي تشهدها مدن محافظة جنوب سيناء، بعد ثبات درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي.

وتسجل مدينة سانت كاترين أقل معدلات درجة الحرارة لكونها أعلى قمة جبلية في مصر، بينما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحرارة على مستوى مدن المحافظة، وعلى الرغم من الفارق الكبير بين معدلات درجات الحرارة في مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين إلا أن السائحين يستمتعون بالأجواء بها، ويجري تنفيذ البرامج السياحية الخاصة بكليهما.

أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن معدل الانخفاض في درجات الحرارة اليوم هو نفس معدل الانخفاض التي شهدته مدن المحافظة أمس، وبلغت نسبة الرطوبة 48%، وسرعة الرياح لم تتجاوز الـ 16 كيلو في الساعة وغير محملة بالرمال، وكافة الطرق تعمل بشكل طبيعي، إضافة إلى أن حالة البحر بمياه خليجي العقبة والسويس مستقرة الآن، ويتراوح معدل ارتفاع الموج بهما من 1.5 حتى 2.25 مترًا، وجرى فتح ميناء نويبع مساء أمس أمام حركة الملاحة عقب غلقه لمدة 10 ساعات نتيجة لاضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج.

وأكد البيان أن حالة الطقس مستقرة بكافة مدن المحافظة، سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجة الحرارة، فقد بلغت درجة الحرارة العظمى بها 26 والصغرى 16، بينما سجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة فقد بلغت العظمى بها 16 و الصغرى 4، والعظمى بمدينة رأس سدر 25 والصغرى 12، وفي مدينة طور سيناء العظمى 24 والصغرى 12، والعظمى بمدينة طابا 22 والصغرى 13.

على جانب آخر، قال علي عبد البصير، رئيس مدينة سانت كاترين، إن درجة الحرارة تبدأ في الانخفاض في المدينة تدريجيًا مع حلول الليل لتصل إلى 4 درجات مئوية منذ منتصف الليل حتي سطوع الشمس، وتعاود الارتفاع تدريجيًا لتصل إلى ذروتها وقت الظهيرة، لتبدأ في الانخفاض التدريجي مرة أخرى مع حلول الليل.

وأكد أن السائحون يستمتعون بأجواء المدينة الفريدة، ويقوموا بتنفيذ البرامج السياحية الخاصة بهم مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بأمنهم وسلامتهم، مشيرًا إلى أن المدينة تشهد إقبالًا سياحيًا من مختلف الجنسيات وخاصة السياحة الداخلية خلال العطلات الأسبوعية، حيث استقبلت المدينة اليوم 750 سائحًا معظمهم من المصريين.

وأوضح اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، أن الأجواء بالمدينة الدافئة ساعدت السائحين على الاستمتاع بمياه البحر على الشواطئ، والقيام بالرحلات البحرية، وممارسة رياضة الغطس، ورحلات السفاري، مؤكدًا أنه يجري تنفيذ كافة البرامج السياحية الخاصة بكل فوج وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقسًا معتدلًا نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، ونشاط الرياح على فترات متقطعة.