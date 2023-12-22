تخصص مُخدر "الفودو".. ليلة سقوط ديلر المعادي في قبضة مباحث القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 1،300 كيلو جرام، وهاتف بمحمول وسلاح أبيض أثناء سيره بدائرة قسم المعادي بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وحسب بيان وزارة الداخلية، يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التجار في المواد المخدرة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.