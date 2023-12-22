فحص 1438 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية بشرى الغربية التابعة لمركز الفشن، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقد جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1438 مواطنا في مواطنا في 7 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، أسنان، رمد" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 53 تحليل دم و طفيليات، و 22 حالة أشعة، و إصدار 14 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 100 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، و الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة)، و أورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدات الحوامل، و الأطفال، وكبار السن.