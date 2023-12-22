"سرايا القدس": قصفنا عددًا من نقاط تمركز آليات وحشود العدو جنوب المحافظة الوسطى في غزة

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا قصفنا بوابل من قذائف الهاون، عددًا من نقاط تمركز آليّات وحشود العدو في المطاحن وحاجز أبو هولي ومحيط مزارع البقر، في محور التّقدّم جنوب المحافظة الوسطى في ​قطاع غزة​".

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