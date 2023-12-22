القصيفي خلال الجمعية العمومية لنقابة المحررين: الصحافيون دفعوا ثمنا غاليا نتيجة جرائم العدو

أشار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، في كلمته خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة، التي انعقدت في دورتها الثالثة، واستُهلت بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء الصحافة في لبنان وفلسطين، إلى أنّ "الجمعية العمومية لنقابة المحررين تنعقد هذا العام، ومشاعر الحزن والغضب تلفنا جراء المذابح التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وتستكمل فصولها في الضفة الغربية، وتمتد شراراتها إلى جنوب لبنان، حيث سقط ويسقط يوميا القتلى والجرحى، ويتعاظم الدمار الذي حصد منشآت البنى التحتية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة".

وشدّد على أنّ "الصحافيين والاعلاميين وحتى عائلاتهم قد دفعوا ثمنا غاليا جدا، نتيجة ما اقترفه ويقترفه العدو الصهيوني من جرائم موصوفة"، لافتًا إلى أنّ "عدد شهداء الصحافة والاعلام في القطاع الى ارتفاع. وكان نصيب لبنان من الشهداء ثلاثة زملاء: زميلان من شبكة " الميادين" وزميل من وكالة " رويترز" عدا الجرحى".

وذكّر القصيفي بأنّ "النقابة قد دانت الجرائم عبر بيانات اصدرتها وندوات شاركت فيها، ومراسلات مع الامم المتحدة وكل من الاتحاد العام للصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد صحفيي آسيا واوقيانيا، طالبت فيها بعمل دولي - عربي مشترك لادانة إسرائيل ومحاكمتها على جرائمها بحق الصحافيين والاعلاميين، ومقاطعة الصحفيين الصهاينة، والتشهير بممارساتها أمام الرأي العام الدولي".

وركّز على أنّ "في لبنان، كانت للنقابة مواقف صارمة بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وتأكيد عدم مثول الاعلاميين الا أمام محكمة المطبوعات في قضايا النشر، ورفض محاولات التذاكي على القانون بتحويل المراجعات القضائية في هذه القضايا إلى المحاكم الجزائية، بما يخالف قانون المطبوعات ولاسيما تعديلاته الصادرة في العام 1994، لجهة منع التوقيف الاحتياطي؛ وحبس الصحافي وإبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية".

كما أكّد أنّ "نقابة المحررين هي واحدة من نقابات المهن الحرة العريقة التي تدافع عن حقوق المنتسبين اليها في جميع المجالات، وهي على الرغم من الأحوال الصعبة التي تمر فيها البلاد، تقوم بواجبها في مواكبة العمل الجاري على صدور القانون الجديد الموحد للاعلام، وفي تحقيق إنجازات ومطالب، هي على تواضع بعضها، تبقى الشمعة التي تضيء الظلام، ومنها الحسومات على خطوط "ألفا" و"تاتش" الثابتة، بطاقات السفر في "شركة مصر للطيران"، وتوفير عروض ميسرة من غير شركة تأمين للضمان الصحي. إضافة إلى ملاحقة إصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بقانون تنسيب المحررين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- فرع الصحة والامومة، عدا الكثير من المراجعات اليومية الضرورية لملاحقة مصالح المنتسبين للنقابة".

وأعلن أنّ "نقابة محرري الصحافة اللبنانية تبقى نقابة جميع الاعلاميين، نقابة الحريات الصحافية، في خدمة المنتسبين اليها، وخدمة لبنان".

بعدها، تلا أمين سر النقابة جورج شاهين التقرير الإداري السنوي، وعرض أمين الصندوق علي يوسف الوضع المالي وموازنة العام المقبل.

وفي نهاية الاجتماع، أقرّت الجمعية العمومية التقريرين الإداري والمالي، وأبرأت ذمة أعضاء مجلس النقابة.

التقرير الاداري المعد للجمعية العمومية الثالثة بمن حضر 2023

الجمعية العمومية لنقابة المحررين

أقرت التقريرين المالي والاداري

وأبرأت ذمة مجلس النقابة بالاجماع

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انعقدت قبل ظهر اليوم الجمعية العمومية العادية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي وبمن حضر وفقاً لما نص عليه النظام الداخلي للنقابة.

وخصصت الجمعية العمومية لتلاوة التقريرين الاداري والمالي وأقرتهما وأبرأت ذمة اعضاء مجلس النقابة

نص التقرير الاداري

الزميلات والزملاء

في وداع السنة النقابية الثانية من المجلس المنتخب في 1 كانون الأول 2021، وعلى ابواب الثالثة نقدم ملخصاً لابرز اعمال المجلس طوال السنة المنصرمة بما فيها من ثوابب لا تخضع لأي نقاش.

1- على صعيد أزمة الصحافة الورقيّة واغلاق صحف وصرف العاملين فيها :

حدّد مجلس النقابة خطوطاً عريضة ل​سياسة​ النقابة حيال إقفال الصحف، تمثلّت بالآتي:

أ- التمسك بديمومة العمل للصحافيين

ب- اعتبار كل صرف يتعرض له الزملاء صرفاً كيفياً يحتكم هؤلاء على اساسه أمام السلطات المختصة، ولا سيما محكمة العمل.

ج- الوقوف الى جانب الصحافيين المصروفين، ووضع محامي النقابة في تصرفهم لملاحقة حقوقهم ومقاضاة ادارات الصحف المعنية.

د- دعوة الدولة الى مساعدة قطاع الصحافة الورقية للنهوض من عثاره من خلال سلّة من الحوافز الداعمة لاستمراره.

وسجلت النقابة موقفاً مبدئياً يتمثل برفضها المطلق للعقوبات السالبة للحرية بحق أي صحافي ارتكب مخالفة نشر، سواء في الوسائل المقروءة، المسموعة أو الالكترونية.

بعدما كثرت الملاحقات في حق الصحافيين والاعلاميين جراء ممارسة المهنة واثناءها من قبل من يعتبرون انفسهم متضررين او مستهدفين من الاخبار او التحليلات او التحقيقات المكتوبة، المذاعة، او المصورة، ويعتقدون انها تتضمن إساءة اليهم او تشهيرا بهم او ذما بحقهم، او كل ذلك مجتمعا، تجد نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن لا بد من التذكير بالثوابت آلاتية:

أولا : مع الاحترام الكامل لحق اي مواطن بمراجعة القضاء اللبناني في اي قضية نشر ، فإن هذه المراجعة لا يمكن أن تكون

الا أمام محكمة المطبوعات، خصوصا بعد التعديلات الجوهرية التي طرأت على متن هذا القانون والتي طاولت احكاما قضت بوقف حبس الصحافي ، وابدال هذه العقوبة بالغرامة المالية، وأن تكون محكمة المطبوعات هي الفيصل في اي قضية نشر.

ثانيا : ترفض نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن يمثل اي زميلة او زميلة في اي دعوى نشر أمام المحاكم الجنائية، او مكتب جرائم المعلوماتية، او النيابة العامة التمييزية، وتطلب من الصحافيين والاعلاميين أن يتمسكوا بما أجازته التعديلات لجهة حصر مثولهم أمام محكمة المطبوعات فقط. وتحذر النقابة من اي محاولة، انى كان مصدرها، للالتفاف على قانون المطبوعات والاجتهاد لإيجاد ثغر تعطي الذرائع لتوقيف الزميلات والزملاء، لأنها سوف تتصدى لهذا الموضوع بكل ما أوتي لها من قوة وعبر كل المنابر مهما كلف الأمر. وهي واثقة من دعم أعضاء النقابة وكل أفراد الجسم الصحافي والاعلامي الذي سيدافع إلى جانب النقابة عن العاملين فيه رافضا استهدافه.

ثالثا: تدعو نقابة محرري الصحافة اللبنانية الزميلات والزملاء إلى صون قيم الحرية والعدالة والديموقراطية.اضافة إلى التقيد بآداب المهنة واخلاقياتها، واحترام الرأي آلاخر والحق في الاختلاف، لأن في ذلك قوة للمهنة وحصانتها.

أدت الضغوط على ادارة ( فرانس 24) إلى صرف الزميلة جويل مارون تعسفيا، وها هو "اللوبي الصهيوني" يواصل ضغطه للتضييق عليها، والدفع باجراءات جديدة ضدها.

فاتورة الخليوي وبرنامج الضمان الصحي المتدرج

كذلك تمكن مجلس النقابة من الحصول على حسم مقداره ٢٠ في المائة على فاتورة الهاتف الخلوي (تاتش والفا). وهي في الطريق للاتفاق قريبا مع إحدى شركات الطيران العربية للحصول على حسم على بطاقات السفر للزملاء الراغبين في السفر على خطوطها.

كما وزعت النقابة ،ومن خلال امكاناتها المحدودة جدا، نظرا لاحتجاز اموالها في المصارف شأنها شأن نقابات المهن الحرة، مساعدات عينية. وهي لا تزال تتابع موضوع اصدار المراسيم التطبيقية لقانون تنسيب المحررين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- فرع المرض بعد اقراره في مجلس النواب. وقامت النقابة بمساعدة الزملاء الراغبين في الاستحصال على جوازات بسرعة، وذلك لضرورات العمل.

اما في الشأن الاجتماعي ايضا، فإن التفاهم المعمول به اختياريا مع احد الصناديق التعاضدية التي توفر التغطية الصحية ،لا يزال ساريا. وهناك شركة أخرى قدمت عرضا للتأمين الصحي، وعلى حوادث السير بأسعار مناسبة، والعروض جميعها واردة على موقع نقابة محرري الصحافة اللبنانية.

كل ذلك عدا المشاركة الدائمة في اجتماعات نقابات المهن الحرة للدفاع عن حقوق هذه النقابات في ودائعها، وموجودات صناديقها المحتجزة بالمصارف. ودعوتها إلى إحياء ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية في الساحة التي تحمل اسمهم في حفل حاشد، ورفضها الصارخ للمس بالحرية الصحافية والاعلامية، ورفض مثول اي زميلة او زميل الا أمام محكمة المطبوعات.

ذلك كله عدا المشاركات في مؤتمرات تعني بالإعلام، والتحضير لمؤتمر اعلامي متخصص بالاتفاق مع كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية، ومديرية الدراسات في وزارة الاعلام. ومن دون اغفال اجتماعات لجنة الحرية التي ترصد وتراقب أوضاع الحريات الاعلامية في لبنان في ضؤ تنامي خطاب الكراهية، والاشتباك الاعلامي الدائم بين الافرقاء السياسيين، فيما البلد ينزف ويعاني.

تلقى النقيب القصيفي من وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى قراراً يقضي باعفاء حاملي البطاقة الصادرة عن نقابة المحررين وافراد عائلاتهم دون الثامنة عشرة من عمرهم، من رسوم الدخول الى المنشآت والمعالم الاثرية والتراثية والتاريخية العائدة الى وزارة الثقافة، شرط ابراز تلك البطاقة.

وتلقت النقابة كتاباً من قيادة الجيش يحمل موافقة القيادة على ارتياد المنتسبين الى النقابة ارتياد النوادي العسكرية حاملي بطاقة النقابة للعام 2023 مع عائلاتهم لقاء دفع البدل المحدد لذلك وقد شكر النقيب القصيفي قيادة الجيش على تجاوبها وقرارها.

لجنة الجدول

فتحت النقابة جدول الانتساب أمام الزملاء بصورة دورية، ما مكّن من تنسيب العديد منهم الى سلكها. كذلك قامت بصورة موازية بتصحيح الجدول. وهذه العملية مستمرة.

بيانات النقابة ومواقفها

كان لنقابة المحررين بيانات ومواقف من قضايا وطنية ونقابية، اعلنت فيها آراء واضحة وصريحة من الملاحقات والاستدعاءات التي تعرضّ لها صحافيون، مؤكدّة رفض ايّ إجراء من خارج قانون المطبوعات الذي تعتبره المرجع الوحيد لمقاضاة الصحافيين والاعلاميين. كما ايدّت الجيش اللبناني في وقوفه ضد الارهاب، والعمليات التي قام بها لاستئصاله من جذوره، وتحرير أراض لبنانية من إحتلاله لها. ودانت اعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وقانون الدولة القومية. ونددت بورشة البحرين "ما يسمى بصفقة القرن"، إضافة الى العديد من البيانات التي تناولت موضوعات شتى.

ندوات، لقاءات، محاضرات

فتحت النقابة ابوابها لندوات ولقاءات ومحاضرات ثقافية وعلميّة وطنية، ومطلبيّة، ولاحتفالات توقيع كتب، والاعلان عن إصدارات، وهي بالعشرات، قدّم الدكتور أمين حداد كتابه “ Cent ans de déclin “ ، بحضور النقيب القصيفي وأمين صندوق النقابة علي يوسف وأعضاء مجلس النقابة واصف عواضه وسكارليت حداد وصلاح تقي الدين والنقيب البروفسور شرف أبو شرف وأعضاء اللقاء الإعلامي وعدد من الزملاء.

وجرت مناقشة للكتاب شارك فيها النقيب القصيفي والصحافي بول خليفه، وأدارها عضو مجلس النقابة صلاح تقي الدين.

عقدت الجمعية اللبنانية للهيموفيليا ندوة لمناسبة اليوم العالمي للهيموفيليا موضوع بعنوان: "المصابون بالهيموفيليا: صعوباتهم، تحدياتهم وامكانيات علاجهم حالياً"

إضافة الى تنظيمها دورة تدريبية مجانية مكثفة حول كيفية الوقاية والسلامة خلال التغطية للمعارك الحربية قدمها الزميل سلطان سليمان وحضرها خمسة وعشرون زميلة وزميلًا.

استقبالات النقابة

استقبلت النقابة في دارها العديد من الزملاء والكتاب الذين قدموا كتبهم وابحاثهم القيمة الى النقيب ومكتبة النقابة، استقبل النقيب القصيفي في مكتبه بالنقابة رئيس برلمان الشباب الافريقي الاعلامي المصري فادي ماهر، ورئيسة الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية السيدة ريما يونس، وذلك لاطلاعه على ترتيبات "اوسكار مبدعي العرب وافريقيا" الذي سيحتفل به في مصر ولبنان لمناسبة اعلان بيروت عاصمة الاعلام العربي، واختيار القاهرة عاصمة الشباب العربي (2022-2023).

زارت رئيسة مجلس المرأة العربية السيدة لينا دغلاوي مكرزل، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بالنقابة. ووجهت له الدعوة للمشاركة في مهرجان المرأة العربية 2023 – الدورة السابعة الذي يعقده المجلس بالشراكة الاستراتيجية مع المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وبالتعاون مع المعهد الانطوني.

زارت الصحافية مريم مجدولين اللحام برفقة المحامية ديالا شحادة والزميل أسعد بشارة رئيس جمعية "إعلاميون من أجل الحرية"، نقابة محرري الصحافة اللبنانية حيث استقبلهم النقيب جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين وأمين الصندوق علي يوسف بحضور محاميي النقابة أنطوان حويس وكريستيل شويري حيث تمّ التدوال في القضية غير المحقة التي تعرضت لها الزميلة اللحام.

التقى وفد من المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي برئاسة المحامي عمر زين نقيب محرري الصحافة اللبنانية الأستاذ جوزيف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة وذلك لبحث الواقع الإعلامي في لبنان وللدعوة لعدم الانجرار الى مناخات تشبه مرحلة الحرب الأهلية وكيفية مواجهة خطاب التحريض والكراهية.

استقبل النقيب القصيفي، وفدا من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم: وكيل عميد الاقتصاد في الحزب إنعام خروبي، ومدير التحرير المسؤول في جريدة "البناء" رمزي عبد الخالق، سلمه كتابا توثيقيا عن الإستشهادية سناء محيدلي وعلى هامش الزيارة، جرى تداول الأوضاع العامة وواقع العمل الصحافي والصعوبات والتحديات التي باتت تواجه الصحافيين اللبنانيين في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

زار ناشر جريدة "النهار" الاوستراليّة ورئيس تحريرها أنور حرب نقابة محرري الصحافة اللبنانية والتقى النقيب جوزف القصيفي ونائبه صلاح تقي الدين وأمين الصندوق علي يوسف واعضاء مجلس النقابة: سكارليت حدّاد، يمنى شكر غريّب، جورج بكاسيني، غسان ريفي.

زار وفد من الهيئة التأسيسية لل"جبهة الوطنية لاعادة النازحين الى بلادهم" ضمّ مؤسسة الهيئة يمنى الجميّل والمهندسين عبد الله ريشا وشادي معربس، نقابة محرري الصحافة اللبنانية والتقت النقيب جوزف القصيفي ونائبه صلاح تقي الدين وامين صندوق النقابة علي يوسف.

زار المدير الجديد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مكتب بيروت السيد فواز العتيبي ترافقه مساعدته هبة الحسامي، نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وكان في إستقباله النقيب جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين، وأمين الصندوق علي يوسف.

زار النائب إيهاب مطر دار النقابة، وكان في استقباله النقيب جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين، وأمين الصندوق علي يوسف، وعضو مجلس النقابة غسان ريفي.كما زار النائب راجي السعد النقابة معزياً بشهداء الصحافة الذين سقطوا في جنوب لبنان.

عقد اجتماع في نقابة محرري الصحافة اللبنانية ضمّ رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر والنقيب جوزف القصيفي وعدداً من أعضاء مجلس النقابة.

جرى خلال الاجتماع بحث الوضع العام في البلاد في ضوء التردّي الاقتصادي وما تسبّب ويتسبب به من انهيار مؤسسات الدولة وكل القطاعات، وتبخر القدرة الشرائية للمواطنين.

كذلك عقد اجتماع تشاوري لنقباء المهن الحرة .

زيارات النقابة

إستقبل كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، حيث تناولنا معهما جملة من العناوين السياسية وفي مقدمها إستحقاق رئاسة الجمهورية وإتفاق الطائف وحاكمية مصرف لبنان وشؤونا مطلبية متعلقة بموازنة نقابة المحررين.

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، نقيب المحررين جوزف القصيفي، يرافقه نائب النقيب صلاح تقي الدين وأمين الصندوق علي يوسف.

عرض عرض النقيب القصيفي خلال اللقاء مع وزير الداخلية بسام مولوي بعض القضايا الخاصة بالصحافيين والاعلاميين، والتسهيلات التي يمكن أن توفرها لهم أجهزة وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، ليستطيعوا الاضطلاع بمهماتهم بسلاسة ومن دون اية عراقيل، اقله في المجالات التي تدخل في صلب صلاحية وزارة الداخلية والمديريات والدوائر المتصلة بها والمتفرعة منها. فرحب الوزير مولوي ، ووعد بدرسها والايعاز لمن يلزم بوضعها حيز التنفيذ.

زيارة مجلس النقابة لنيافة الكاردينال البطريرك مار بشاره بطرس الراعي في بكركي. زيارة المجلس الشيعي الأعلى ولقاء نائب الرئيس العلامة الشيخ علي الخطيب.

استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصور نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة بحضور مدير الإعلام والعلاقات العامة في المصرف المركزي حليم بارتي، وكانت جولة حول الأوضاع المالية والأزمة الإقتصادية وأموال المودعين ومصير التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي والتدقيق الجنائي.

زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي السفارة البابوية في حريصا، وقدم التعازي للسفير بابلو بورجيا بوفاة البابا بنديكتوس السادس عشر، ودوّن كلمة في سجل التعازي معربًا عن حزنه لرحيل هذا الحبر، مقدمًا التعازي، باسم النقابة للبابا فرنسيس والكنيسة الكاثوليكية في العالم.

زار النقيب القصيفي قبل ظهر اليوم بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان في مقر البطريركية-الاشرفيه -

زار وفد من مجلس النقابة مقر "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" في فردان. وأطلع على نشاط المؤسسة وبرامج العمل والمشاريع المستبقلية على المستويات الفكرية والوطنية وما يخدم القضية الفلسطينية من ضمن الاهداف التي وجدت من أجلها.

وكان في استقبال الوفد الذي ضم أمين السر جورج شاهين، امين الصندوق علي يوسف عضوي المجلس يمنى الشكر غريب وصلاح تقي الدين، مدير المؤسسة في بيروت رامي الريس ومديرة المكتبة هالة زين العابدين، سكرتير تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية أنيس محسن والباحث أيهم السهلي.

شارك النقيب القصيفي، الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، في الإجتماع الأول للأمانة العامة للاتحاد بالرياض، وفي المنتدى الإعلامي السعودي الثاني. وكانت الأمانة العامة للإتحاد التي استضافت أعمالها هيئة الصحفيين السعوديين، قد وضعت الخطوط الرئيسة لبرنامج عملها خلال ولايتها الجديدة، وانتخبت رؤساء اللجان المنبثقة منها، على أن تسمي كل نقابة عربية ممثليها . كذلك بحث إجتماع الأمانة العامة العلاقات مع الإتحاد الدولي للصحفيين وسائر التنظيمات الصحافية والإعلامية الإقليمية والدولية.

حضور الإجتماع التشاوري للأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب في مقر نقابة الصحفيين المصريين. والاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب الدائم للاتحاد الذي عقد في بغداد.

شارك النقيب جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة غسان ريفي وجورج بكاسيني ووليد عبود في المؤتمر الإعلامي الأول الذي نظمه المكتب الإعلامي في حركة أمل، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، بعنوان " دور وسائل الإعلام في بناء الخطاب السياسي الإيجابي"

إلتقى النقيب القصيفي في العاصمة الفرنسية برئيس جمعية الصحفيين الأجانب في فرنسا اللبناني ايلي مصبنجي وعددًا من الصحافيين والإعلاميين اللبنانيين في باريس،وذلك في مطعم الدار. وتخلل اللقاء نقاش حول الوضع في لبنان والدور الذي يمكن للصحافيين والإعلاميين في بلدان الإنتشار تأديته لخدمة وطنهم الأم والوقوف إلى جانبه في محنته التي طالت ، ولم تستثنِ انعكاساتها السلبية الصحافة والإعلام في لبنان وأوضاع العاملين فيهما مهنيًا وماديًا.

زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الكونسرفاتوار الوطني في سن الفيل واجتمع إلى رئيسة مجلس إدارته والمديرة العامة الدكتوره هبة القواس التي عرضت ما تقوم به على رأس هذه المؤسسة على الرغم من الصعاب والمعوقات الناتجة من الأحوال المالية والاقتصادية المتدهورة.

زار النقيب القصيفي المقر الرئيسي لـ " كاريتاس لبنان" في سن الفيل وكان في استقباله رئيسها الاب ميشال عبود بحضور مسؤولها الاعلامي مازن مصور والزميل جوزف محفوض

تشكيل اتحاد العاملين في وسائل الاعلام واطلاق مرصد الحريات الصحافية والاعلامية وسلامة العاملين في المهنة، وذلك من اجل متابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء على ايدي افراد او مجموعات اثناء قيامهم بعملهم

المهني، وتوثيق هذه الانتهاكات واعداد التقارير اللازمة لرفعها الى الاتحاد، لإتخاذ الإجراءات اللازمة حماية لحرية العمل الاعلامي والعاملين في القطاع.

وأكد الاتحاد تمسكه بالمطالب التي اعلنها في لقاءاته السابقة، وابرزها صندوقا التقاعد والتعاضد، والحفاظ على ديمومة العمل.

وقفات التضامن مع غزة وجنوب لبنان

إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تستنكر وتدين بشدة الإعتداء الإسرائيلي المباشر الذي استهدف مجموعة من الصحافيين من وسائل إعلامية مختلفة كانت تقوم بعملها في نقل الحدث في منطقة علما الشعب على الحدود الجنوبية.

إن هذا الاعتداء الذي أدى إلى استشهاد الزميل عصام عبدالله من وكالة رويترز وإصابة الزميلين في قناة الجزيرة كارمن جوخدار وأيلي براخيا والزميلة كريستينا عاصي جريمة موصوفة بكل ما في الكلمة من معنى وهي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب لا سيما أن المنطقة التي كانوا يتواجدون فيها بعيدة عن أي موقع عسكري وكانوا قد اتخذوا كل الاجراءات والتدابير التي تشير إلى هويتهم الصحافية.

وتمنت النقابة الشفاء العاجل للزملاء الصحافيين اللبنانيين والعرب والأجانب الذين طاولتهم آلة الإجرام الإسرائيلية .

وأعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية تضامنها مع الشعب الفلسطيني في وجه المجزرة الإسرائيلية.

أدانت النقابة الاعتداءات الإسرائيلية بقتل الاطفال والصحافيين، حضرت النقابة بكل الوقفات وكانت لها كلمات منددة بقتل الصحافيين والمدنيين من شيوخ وأطفال. كما دعت مع نقابة الصحافة ونقابة المصوريين الى وقفة تضامنية في ساحة الشهداء. عقد مجلسا نقابتي الصحافة والمحررين اجتماعاً مشتركاً برئاسة النقيبين عوني الكعكي وجوزف القصيفي وفي حضور الاعضاء، خصص لمناقشة العدوان الاسرائيلي على غزة وافاقه وانعكاساته على الواقع اللبناني والعربي.

إتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بمدير مكتب " قناة الجزيرة" في بيروت الزميل مازن ابراهيم معزيا باستشهاد عائلة مراسلها في غزه الزميل وائل الدحدوح.

كما قدم النقيب واعضاء مجلس النقابة التعازي باستشهاد الزميلين فرح عمر وربيع معماري.

وفي الختام، هذا هو حصاد السنوات الماضية. وقد عملت نقابة المحررين بامكاناتها المحدودة والمتواضعة في سبيل حماية المهنة والعاملين فيها، وسط أحوال شديدة القسّوة والوطأة ناتجة من الازمة التي تعصف بقطاع الصحافة الورقية في العالم ولبنان، في ظل ضمور القدرة على ضمان استمراريته. وهي حققت العديد من الانجازات التي تشكّل إطاراً لعملية واسعة تهدف الى انقاذ المهنة، ولكن الأمر لا يتعلق بها وحدها، بل يستدعي عملاً مشتركاً من كل المعنّيين للوصول الى الخواتيم المرتجاة.