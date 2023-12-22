الخطيب: لبنان اليوم بمقاومته وجيشه وشعبه أصبح أقوى من أي وقت مضى ويُحسب له ألف حساب

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، الى أن "الشعب الفلسطيني اثبت بتضحياته العظيمة أنه شعب عظيم وقادر بصبره وتضحياته وصموده قدرته على الانتصار وقلب المعادلة بما يبديه من رباطة جأش رغم وحشية العدو واختلال في موازين القوى لصالح العدو وقلة الناصر".

ولفت الخطيب، الى أنها "معركة الأمة التي يجب أن تتلاحم إلى جانب الشعب الفلسطيني كما هي معركتنا التي نخوضها في لبنان على شتى الميادين الاقتصادية والاعلامية والثقافية والامنية والاجتماعية إلى جانب الحرب العسكرية التي يشنها العدو على لبنان كما غزة ويذيقه فيها المقاومون الابطال ألوان الخزي والعار، يدكّون فيها أوكاره ويجندلون فيها جنوده ومرتزقته ويحطّمون تحصيناته".

وأكد أن "لبنان اليوم بمقاومته وجيشه وشعبه أصبح أقوى من أي وقت مضى ويُحسب له ألف حساب، ولذلك فالمطلوب أن تكون القوى السياسية على قدر المسؤولية في هذه المرحلة وأن ترتدع عن ​سياسة​ اللعب على حافة الهاوية بانتظار النتائج التي ستُسفِر عنها معركة غزة والجنوب".

وأضاف "إذا كان هناك من يراهن فقد لاحت علامات الفشل والهزيمة الاسرائيلية فلنُخَفِّف من الخسائر ولنَقُم بما يستدعيه سدّ الفراغ في المؤسسات الدستورية بالتفاهم بين القوى السياسية ليكون الرابح لبنان وكل اللبنانيين".