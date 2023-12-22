حمية تلقى دعوة رسمية من وزير الطيران الهندي للمشاركة في مؤتمر دولي للطيران المدني

أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، خلال لقائه سفير ​الهند​ في ​لبنان​ محمد نور شيخ، في مكتبه في الوزارة، أنّ "اللّقاءات والتّواصل المستمر لمتابعة النّقاشات في المواضيع الّتي جرى بحثها سابقًا، يصبّان في خدمة الهدف المشترك في تعزيز نمو العلاقات بين البلدين، ولاسيّما على صعيد القطاعات الّتي تمّت مناقشتها، وخصوصًا فيما يتعلّق بقطاع النّقل السّككي، وخبرات الهند الواسعة في هذا المجال".

ولفت إلى أنّ "البحث في قطاعات النّقل البحري والمرافئ التّخصصيّة البحريّة، يعزّز فرص التّعاون، ويفتح آفاق الاستثمار أمام الشّركات الهنديّة الاستثماريّة المتخصّصة في لبنان".

بدوره، سلّم السّفير حمية دعوةً رسميّةً موجّهةً إليه من وزير الطّيران المدني في الهند، للمشاركة محاضرًا في فعاليّات مؤتمر دولي يُعقد في مدينة حيدر آباد الهنديّة، من الثّامن عشر من كانون الثّاني المقبل إلى الحادي والعشرين منه؛ والّذي سيشارك فيه العديد من الوزراء المعنيّين بقطاع ​الطيران المدني​ من بلدان عدّة في قارة آسيا.