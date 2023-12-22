الحرب على غزة.. إسرائيل تقدم عرضا ببنود جديدة لهدنة مؤقتة.. وحماس تتمسك بموقفها

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن الحكومة الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، قدمت عبر الوسطاء عرضا جديدا لهدنة مؤقتة في قطاع غزة.

ونقلت "سي إن إن" عن مسئولي أمريكي رفيع المستوى قوله إن "أحدث اقتراح قدمته إسرائيل لحماس هو وقف الحرب لمدة أسبوع من أجل إعادة حوالي 35 رهينة، بما في ذلك النساء المتبقيات والمسنون والجرحى والمرضى المحتجزون في غزة".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن العرض يشمل أن تفرج حماس عن الرجال المسنين الثلاثة الذين تم اختطافهم من كيبوتس نير عوز بالقرب من حدود غزة، الذين ظهروا مؤخرا في شريط فيديو نشرته كتائب القسام.

ولم تكشف "سي إن إن" عن الشق الآخر من العرض، وعما إذا قدم الاحتلال قائمة بفئات الأسرى الفلسطينيين، الذي ينوي إطلاق سراحهم.

ووفقا للشبكة، فإن المسئول الأمريكي رفض أن يقول ما إذا كان يحيى السنوار، القائد الأعلى لحركة حماس في غزة، قد رد على الاقتراح الإسرائيلي الأخير بشأن الأسرى.

وبالرغم من ذلك، فإن حركة حماس تواصل "تأكيد رفض المقترحات الإسرائيلية كافة، التي تصب حول وقف إطلاق نار مؤقت."

وأكد "أبو عبيدة"، الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحماس، أمس الخميس، أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الأسرى، هو وقف العدوان كاملا، والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد.

وفي وقت سابق، أصدرت "حماس" والفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا، أكدت فيه رفض أي مقترح لهدنة مؤقتة، مع ضرورة أن يكون الاتفاق شاملا لوقف دائم لإطلاق النار مع وعود بشأن رفع الحصار عن المساعدات، ووضع آلية لإعادة الإعمار في القطاع المنكوب.

جدير بالذكر أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوز حاجز الـ20 ألفا، إضافة إلى عشرات آلاف المصابين.الحرب على غزة..