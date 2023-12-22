شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 عمال بمنجم للذهب في سابع أكبر منتج له عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي سبعة عمال على الأقل حتفهم في منجم صغير للذهب بجنوب بيرو، وسط اعتقاد بأنه حادث.

وأشار قائد الشرطة المحلية إنريكي فيليبي، إنه عُثر على جثث الضحايا على عمق 1.5 كيلومتر في المنجم وعلى أطرافها إصابات.

حوادث المناجم في بيرو

ولفت إلى أن الأدلة الأولية تشير إلى حدوث انهيار في المنجم الواقع في بلدة لا رينكونادا، وتضم المنطقة مئات المناجم الصغيرة ويعمل العديد منها بدون التصاريح القانونية السليمة.

وفي بيرو تتكرر الانهيارات أو الحوادث في المناجم غير الرسمية أو غير القانونية.

وتعد ثاني أكبر منتج للنحاس، وسابع أكبر منتج للذهب في العالم، لأن العمال يستخرجون الخام بدون اتباع القواعد الخاصة بالسلامة أو البيئة.

مناجم الذهب في بيرو

وفي هجوم مسلح هذا الشهر، قُتل تسعة من موظفي الأمن في أحد أكبر مناجم الذهب في شمال بيرو.

هذا واتهمت الحكومة وشركة التعدين، "عصابات إجرامية" تعمل نيابة عن شركات تعدين غير قانونية بالوقوف وراء الحادث.