شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.4 درجات.. زلزال يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان.

وأشارت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 11 كيلومتراً جنوب غرب إقليم كشمير.

زلازل باكستان

ولفتت إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال حتى الآن.

وذكرت أن الزلزال شعر به سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

من جهة أخرى قبل أيام كان وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 350 سلة غذائية للفئات الأشد ضعفًا والمتضررة من الفيضانات في وادي بروجل بمنطقة شترال العليا بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية.

مشروع دعم الأمن الغذائي

و استفاد منها 2.450 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024م.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف الدول، ذات الاحتياج حول العالم دون تمييز.