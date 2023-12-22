محلل سياسي: “نتنياهو” يتعرض لانتقادات شديدة بسبب تنصله من المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر وإلقائه باللوم على قادة الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “شلومو غانور”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” يتعرض لانتقادات لاذعة في الداخل الإسرائيلي بسب تنصله من المسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يلقي باللوم على قادة الجيش الإسرائيلي ورؤساء الأجهزة الأمنية بسبب هجوم السابع من أكتوبر.

وأشار إلى أنه يريد استمرار الحرب في قطاع غزة، خوفا من محاكمته في الداخل الإسرائيلي.