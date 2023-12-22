كوريا الجنوبية تجري تدريبات على مواجهة الهجوم النووي لبيونج يانج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجرت كوريا الجنوبية تدريبات نقاشية على كيفية مواجهة هجوم نووي لكوريا الشمالية هذا العام، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الرد ضد التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم /الجمعة/ وفقا لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن التدريبات القائمة على المناقشة هي أحد إنجازاتها الرئيسية لهذا العام في اجتماع ترأسه وزير الدفاع شين وون-سيك؛ لتقييم التقدم المحرز في “خطة الابتكار الدفاعي 4.0” والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وأجريت هذه التدريبات في شهر أغسطس خلال المناورات الصيفية المشتركة الكبرى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث ناقشت الإجراءات الانتقامية ضد هجوم نووي كوري شمالي وحساب الأضرار في مثل هذا السيناريو، وفقا لمصدر عسكري.

وأجرت كوريا الجنوبية في السابق تدريبات حوارية ركزت على احتمال استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية مع مسؤولين أمريكيين.

وقالت الوزارة إنها تخطط لتعزيز التدريبات العام المقبل، مع مواصلة الجهود لتعزيز مصداقية التزام الولايات المتحدة “بالردع الموسع” من خلال زيادة نشر الأصول العسكرية الأمريكية الرئيسية.

ويشير مصطلح الردع الموسع إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية، للدفاع عن حلفائها.

من ناحية أخرى، تم تأكيد ميزانية وزارة الدفاع للعام المقبل أمس عند 59.42 تريليون وون (45.6 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 4.2% عن هذا العام، بعد أن أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) خطة الميزانية الحكومية لعام 2024، وتخطط الوزارة لإنفاق إجمالي 17.65 تريليون وون في العام المقبل لتحسين القدرات الدفاعية، بزيادة 4.4% مقارنة بنفس الفترة.