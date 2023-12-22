استئناف الاتصالات بين واشنطن وبكين بعد توقفها لأكثر من عام

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرت القيادات العسكرية في كل من الولايات المتحدة والصين محادثات عبر رابط الفيديو يوم الخميس للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية "بنتاجون". وقررت القوتان الكبريان في نوفمبر الماضي استئناف الاتصالات بين قواتهما المسلحة، وتحدث رئيس الأركان الأميركي "تشارلز براون" ونظيره الصيني " ليو تشنلي" يوم الخميس مع بعضهما البعض عبر رابط فيديو.

وقال المتحدث باسم البنتاجون "بات رايدر" إن "براون" أكد على مدى أهمية التبادلات لتجنب سوء التقدير والمخاطر المحتملة المرتبطة بالعمليات العسكرية.

وهذه هي أول مكالمة هاتفية من ليو إلى براون الذي يتولى منصبه منذ سبتمبر الماضي. ووصف رايدر التطور بأنه "إيجابي". وتحاول الولايات المتحدة والصين تحقيق الاستقرار في علاقاتهما المتوترة.

والتقى الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج في سان فرانسيسكو في منتصف نوفمبر الماضي. وسبق أن اشتكت واشنطن في عدة مناسبات من أن الاتصالات العسكرية المباشرة المعتادة مع بكين متوقفة وأن ذلك قد يؤدي إلى سوء فهم خطير وحسابات خاطئة.

ورفضت بكين، على سبيل المثال، طلبات إجراء محادثات على مستوى وزراء الدفاع. ولطالما حذرت واشنطن من أن التواصل بين جيشي البلدين أمر بالغ الأهمية للإدارة المسؤولة للعلاقات.