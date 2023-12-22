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مصلون ينسحبون من مسجد برام الله بعد اعتلاء مستشار الرئيس الفلسطيني المنبر

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ياسر رشاد - القاهرة - انسحب عدد من المصليين الفلسطينيين، من مسجد عين منجد برام الله، بعد اعتلاء مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إلى المنبر استعداداً لإلقاء خطبة الجمعة .

 

وظهر في مقطع الفيديو عدد من المصليين يهمون للرحيل بعدما صعد مستشار الرئيس المنبر، ليلقي خطبة الجمعة، إلا انه واصل خطبته بل ونشر فيديو الخطبة على صفحته الشخصية “فيسبوك”.

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على جانب آخر، قالت سرايا القدس، إن المقاومة قصفت بوابل من قذائف الهاون، عدد من نقاط تمركز آليات وحشود العدو، في المطاحن وحاجز أبو هولي ومحيط مزارع البقر في محور التقدم جنوب المحافظة الوسطى.

                                    

وأضافت عبر حسابها، أنه تم قصف حشود العسكرية شرقي دوار القرم، شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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