متظاهرون يرفعون أحذيتهم في وجه السفارة الأمريكية بالأردن

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت شوارع وميادين الأردن مسيرة حاشدة لعدد كبير من المتضامنين مع الفلسطينيين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون في الأردن أحذيتهم في وجه السفارة الأمريكية للتعبير عن غضبهم من الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربه على غزة.

وعلى جانب آخر، قُتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب 4 آخرون نتيجة قصف واشتباكات في جنوب لبنان، وسط اشتداد المناوشات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وحسب العربية، أنه حدث اشتباك بين مسلحي حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود، خلال عملية إخلاء المصابين من الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخ عليهم من الجنوب.