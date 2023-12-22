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متظاهرون يرفعون أحذيتهم في وجه السفارة الأمريكية بالأردن

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ياسر رشاد - القاهرة -  شهدت شوارع وميادين الأردن مسيرة حاشدة لعدد كبير من المتضامنين مع الفلسطينيين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي.

 ورفع المتظاهرون في الأردن أحذيتهم في وجه السفارة الأمريكية للتعبير عن غضبهم من الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربه على غزة.

 

 وعلى جانب آخر، قُتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب 4 آخرون نتيجة قصف واشتباكات في جنوب لبنان، وسط اشتداد المناوشات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

 

 وحسب العربية، أنه حدث اشتباك بين مسلحي حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود، خلال عملية إخلاء المصابين من الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخ عليهم من الجنوب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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