ياسر رشاد - القاهرة - نشرت المقاومة الفلسطينية، صورة من المسافة صفر، لعدد من جنود الاحتلال المتواجدين في أحياء المنارة والتفاح والدرج شمالي غزة، قبل الاشتباك معهم .

المقاومة تنشر صورة تذكارية لجنود الاحتلال قبل قنصهم

قالت سرايا القدس، إن المقاومة قصفت بوابل من قذائف الهاون، عددًا من نقاط تمركز آليات وحشود العدو، في المطاحن وحاجز أبو هولي ومحيط مزارع البقر في محور التقدم جنوب المحافظة الوسطى.

أضافت، أنه تم قصف الحشود العسكرية شرقي دوار القرم، شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق، مشاهد لحظة إطلاق طائرة مسيرّة باتجاه الأراضي المحتلة في أم الرشراش "إيلات".

كانت المقاومة الإسلامية العراقية قصفت إيلات فجرًا، وفي بيان مقتضب، تبنّت فيه استهدافها أم الرشراش الواقعة جنوبي فلسطين المحتلة.