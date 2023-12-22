- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بأنّ "شوارع المدينة ومستديراتها تحوّلت الى برك، بسبب الأمطار الغزير، كما أقفلت النّفايات المتراكمة في الطّرقات مجاري الصرف الصحي وأقنية تصريف مياه الأمطار، ما أعاق حركة التّنقّل"، مشيرًا إلى أنّ "فرق بلدية صيدا سارعت إلى فتحها".
وذكر أنّ "صيّادي الأسماك قاموا بشدّ وثاق مراكبهم في الميناء، خشيّةً من تضرّرها نتيجة ارتفاع أمواج البحر والرّياح القويّة، في حين توقّفت حركة الملاحة البحريّة بسبب العاصفة والانواء، كما تدنّت درجات الحرارة بشكل لافت وخاصّةً في قرى شرق صيدا".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": توقف حركة الملاحة في مرفأ صيدا وفرق البلدية فتحت أقنية تصريف المياه بعد انسدادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.