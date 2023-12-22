"النشرة": توقف حركة الملاحة في مرفأ صيدا وفرق البلدية فتحت أقنية تصريف المياه بعد انسدادها

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​صيدا​، بأنّ "شوارع المدينة ومستديراتها تحوّلت الى برك، بسبب ​الأمطار​ الغزير، كما أقفلت النّفايات المتراكمة في الطّرقات مجاري ​الصرف الصحي​ وأقنية تصريف مياه الأمطار، ما أعاق حركة التّنقّل"، مشيرًا إلى أنّ "فرق ​بلدية صيدا​ سارعت إلى فتحها".

وذكر أنّ "صيّادي الأسماك قاموا بشدّ وثاق مراكبهم في ​الميناء​، خشيّةً من تضرّرها نتيجة ارتفاع أمواج البحر والرّياح القويّة، في حين توقّفت حركة الملاحة البحريّة بسبب العاصفة والانواء، كما تدنّت ​درجات الحرارة​ بشكل لافت وخاصّةً في قرى شرق صيدا".