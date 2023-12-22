قطع طريق عام سير الضنية بسبب انهيار صخور وأتربة عند مدخل البلدة

تسبّب ​انهيار صخور​ وأتربة عند مدخل بلدة سير - ​الضنية​، نتيجة ​الأمطار​ الغزيرة الّتي هطلت في المنطقة منذ ساعات الصّباح الأولى وأدّت إلى تشكّل سيول، بقطع الطّريق العام في البلدة.

وقد أرسلت بلدية سير ورشةً وجرّافةً لرفع الصّخور والأتربة من وسط الطّريق، تمهيدًا لإعادة فتحها امام المواطنين.