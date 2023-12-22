اتهامية جبل لبنان أصدرت قرارين في ملفَي فساد بهيئة إدارة السير فرعَي الدكوانة والأوزاعي

أصدرت الهيئة الاتهاميّة في ​جبل لبنان​، برئاسة القاضية أميرة شحرور وعضويّة المستشارَين جوزف تامر وهبة هاشم، قرارين اتّهاميَّين في ملفَي فساد في ​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​- ​مصلحة تسجيل السيارات​ (النافعة) فرعَي ​الدكوانة​ و​الأوزاعي​. واتّهمت بموجبهما، رئيس مصلحة وقسم وموظّفين بجناية وجنح تقاضي الرّشى، والقيام بأعمال منافية للوظيفة العامّة، والحصول على منافع شخصيّة من معاملات الإدارة، والإثراء غير المشروع، وهي الجرائم الّتي نصّت عليها المواد 351 و352 و361 و364 من ​قانون العقوبات​، والمادّة 14 من القانون 189/2020، وكذلك معقّبي معاملات بذات الجناية، على خلفيّة إقدامهم على منح موافقات مسبقة للأرقام المميّزة للوحات تسجيل السّيّارات تجاوز عددها المئات، ومنح دفاتر سوق من دون إخضاع المرشّحين لاختبار القيادة؛ علمًا أنّ قرارًا ثالثًا بموضوع فساد النافعة- فرع الأوزاعي صدرَ بتاريخ سابق.

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