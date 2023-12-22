السفير الفرنسي في لبنان تفقد المستشفى الحكومي الجامعي الجديد في الكرنتينا بعد ترميمه

تفقد السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو المستشفى الحكومي الجامعي الجديد في الكرنتينا، بعد الإنتهاء من إعادة تأهيله وترميمه بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت به جراء تفجير الرابع من أب في مرفأ بيروت.

وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المستشفى ميشال مطر ومديرة المستشفى كارين صقر ورئيس قسم الأطفال روبير صاصي وعضوا المجلس كريكور ادجيديان ونقولا رباط.

وشكر مطر السفير الفرنسي على زيارته التفقدية "التي تزيدنا أملًا أن فرنسا صديقة لبنان ستبقى الى جانبه وهو المثقل بالهموم السياسية والإقتصادية والمعيشية والصحية والإنسانية".

وحمّل مطر، السفير الفرنسي "بإسم الجسم الطبي والتمريضي والإداري للمستشفى الجامعي الحكومي التاريخي في الكرنتينا، تحياتنا لفرنسا رئيسًا وحكومة وشعبًا للدعم المستمر للبنان، والشكر يتجدد للمساهمة التي قدمتها فرنسا لإعادة تأهيل هذا المستشفى الذي يبقى أمل المحتاجين للطبابة والإستشفاء وهم لا قدرات مالية لديهم للذهاب الى المستشفيات الخاصة، وبالتالي أمل الذي لا تغطيات استشفائية لديهم".