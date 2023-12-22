أشار رئيس مستشفى تل شيحا رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للرّوم الملكيّين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، خلال حفل ميلادي نظّمته إدارة المستشفى لأولاد العاملين فيها من موظّفين وممرّضين وممرّضات، إلى أنّ "هذا هو الميلاد، فرحة وأعياد وأولاد وهدايا وسلام في القلب وفي الفكر. حتّى لو كنّا في مستشفى، فإنّها تتحوّل إلى مزود ومغارة توزّع سلامًا ومحبّةً واهتمامًا وعنايةً، كما وزّعها السّيد المسيح".
وأعرب عن أمله أن "تحمل السّنة الجديدة لمستشفى تل شيحا وللبنان ولكلّ القطاع الاستشفائي في لبنان، كلّ الازدهار والخير لخدمة الإنسان وخدمة المريض. ونأمل أن يكزون بين هؤلاء الأولاد في المستقبل الكثير من الأطبّاء والممرّضين والممرّضات الّذين يعملون في القطاع الصحي، الّذي هو بحاجة للكثير من النّاس الّذين يكرّسون أنفسهم لخدمة الآخرين".
وأكّد ابراهيم أنّ "بقوّتكم وصلاتكم وخدمتكم، سيبقى تل شيحا ليس فقط مستشفى، بل سيصبح منارةً مشعّةً بكلّ انواع الخير لهذه المنطقة ولهذه المدينة الغالية زحلة".
كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم خلال احتفال ميلادي بمستشفى تل شيحا: نأمل أن تحمل السنة الجديدة الخير لخدمة الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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