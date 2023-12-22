الدفاع المدني طلب من وحداته ورؤساء المراكز الإبقاء على أعلى درجات التأهب ليلتَي الميلاد ورأس السنة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، في بيان، أنّ "استنادًا إلى كتاب وزير الدّاخليّة والبلديّات- رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي رقم 205/255 تاريخ 21/12/2023، المتضمّن وضع مراكز ​الدفاع المدني​ كافّة بحال جهوزيّة كاملة ليلتَي الميلاد ورأس السّنة، وتمركُز آليّات منها على التّقاطعات الرّئيسيّة في المدن، للتّدخل عند الضّرورة، وعطفًا على البرقيّة رقم 125/د.م تاریخ 14/12/2023،

يُطلب إلى كلّ من: وحدة الخدمة والعمليّات- شعبة العمليّات المركزيّة، ورؤساء المراكز الإقليميّة والعضويّة كافّة، الإبقاء على أعلى درجات التّأهّب، واستنفار الموظّفين العملانيّين كافّة وأكبر عدد من المتطوّعين الاختياريّين، وتأمين تمركز العناصر وسيّارات الإطفاء والإسعاف على التّقاطعات الرّئيسيّة في المدن للتّدخّل عند الضّرورة؛ وذلك اعتبارًا من السّاعة الرابعة والنّصف من بعد الظّهر في الأيام التّالية: 24/12/2023 حتّى صباح 25/12/2023، و31/12/2023 حتّى صباح 1/1/2024، و6/1/2024".