سيارة اجتاحت فرنًا في الزهراني والأضرار مادية

اجتاحت سيّارة فرنًا لـ"الكرواسون"، في منطقة ​الزهراني​، ما تسبّب بأضرار كبيرة في تجهيزات وأدوات الفرن والمخبوزات، من دون وقوع إصابات بشريّة.

يُذكر أنّ السّيّارة الّتي يملكها شخص من الجنسيّة السّوريّة كانت متوقّفة أمام الفرن، وأدار أولاده الّذين كانوا بداخلها المحرّك، ما أدّى إلى وقوع هذا الحادث.