الراعي استقبل وفداً من المؤسسة المارونية للانتشار وتسلم النسخة الاولى من فيلم "ترتج دروبا زورا وبلّش ب درب الصليب"

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي، وفدًا من المؤسسة المارونية للانتشار ضم أعضاء مجلس إدارتها في حضور رئيس المؤسسة شارل جورج الحاج، والرئيس الفخري النائب نعمة افرام الذين حضروا لتقديم التهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وأعربت المؤسسة، عن "التأييد الكامل ودعم لمواقف البطريرك التي تشكل بوصلة تحدد ما يجب القيام به وتصوّب مسار البلد في فترة الضياع والانهيارات على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية في ظل الشغور الرئاسي المتمادي الذي بلغ حدًا خطيرًا".

ودعت المؤسسة "جميع القوى اللبنانية الحية في لبنان والمغتربات إلى التجاوب مع الجهود البطريركية المتسامية الرامية إلى إعادة لبنان لمكانته التاريخية بين الدول التي تحترم شعوبها وتعمل الخير مواطنيها، وكلّ ذلك يمرّ حتما بانتظام المؤسسات الدستورية والسياسية والقضائية والإدارية وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية صاحب رؤية وقادر على تنفيذها بالتعاون مع جميع الخيرين في الوطن".

وأكدت على "مسؤولية كل فرد في المساهمة في تخفيف معاناة المحتاجين ورفع معنوياتهم، وبخاصة أننا نحتفل بميلاد أمير السلام". وتمنت من الله أن "يشمل الشعب اللبناني برحمته وأن يضع حدا لإراقة الدماء البريئة في المنطقة".

وفي سياق منفصل، استقبل البطريرك المغترب اللبناني رئيس مجلس الرعية المارونية في الكويت جوزف اسطفان وزوجته السيدة ظريفه حبشي الذي قدم النسخة الاولى من الفيلم الوثائقي "ترتج دروبا زورا وبلّش ب درب الصليب" للبطريرك الراعي.

والتقى البطريرك في كنيسة السيدة في بكركي وفدًا من مدرسة سيدة لورد للأخوة المريميّين جبيل، ضم مدير المدرسة ناجي توا والأخوة المريميّين الأخ كارلوس ماريو ماكوين والأخ انطوان جرجورا والأخ ماتيو غونزالس والاخ خاسوس وعددًا من الأساتذة في زيارة للتهنئة بالاعياد المجيدة.