أهالي البترون ناشدوا المعنيين العمل على إعادة الكهرباء محذرين من اللجوء لخطوات تصعيدية

ناشد أهالي منطقة ​البترون​، المسؤولين عن قطاع ​الكهرباء​، العمل على تأمين ​التيار الكهربائي​ إلى البلدات الغارقة في الظّلام منذ أكثر من 84 ساعة، أي قبل وصول العاصفة ومن دون معرفة الأسباب.

وأعربوا عن استنكارهم "الإهمال والتّعاطي اللّامسؤول مع منطقة البترون وأهاليها، وحرمانها في كلّ مرّة لأيّام متتالية من الكهرباء، في ظلّ الحاجة إليها، خصوصًا مع وصول العواصف و​الأمطار​ والصقيع". وحذّروا من اللّجوء إلى خطوات تصعيديّة، "في حال الاستمرار في هذا الاستهتار مع المنطقة".