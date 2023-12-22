ناشد أهالي منطقة البترون، المسؤولين عن قطاع الكهرباء، العمل على تأمين التيار الكهربائي إلى البلدات الغارقة في الظّلام منذ أكثر من 84 ساعة، أي قبل وصول العاصفة ومن دون معرفة الأسباب.
وأعربوا عن استنكارهم "الإهمال والتّعاطي اللّامسؤول مع منطقة البترون وأهاليها، وحرمانها في كلّ مرّة لأيّام متتالية من الكهرباء، في ظلّ الحاجة إليها، خصوصًا مع وصول العواصف والأمطار والصقيع". وحذّروا من اللّجوء إلى خطوات تصعيديّة، "في حال الاستمرار في هذا الاستهتار مع المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي البترون ناشدوا المعنيين العمل على إعادة الكهرباء محذرين من اللجوء لخطوات تصعيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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