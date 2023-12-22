شقير أطلق حملة لقاح الإنفلونزا المجانية في المركز الصحي التابع لدار الفتوى- عائشة بكار

أطلق رئيس جمعيّة "بيروت الخير" الوزير السّابق محمد شقير، حملة لقاح الإنفلونزا المجانيّة، في المركز الصّحي العام التّابع لدار الفتوى- عائشة بكار، الّتي تستهدف جميع الأعمار والّتي تستمرّ حتّى الخميس المقبل.
وأثنى شقير، خلال زيارة قام بها إلى المركز، على "الأعمال الخيريّة والتّقديمات الصحيّة الّتي يوفّرها المركز برعاية ودعم دار الفتوى، وهذا دعم مشكور ومقدّر جدًّا، خصوصًا في ظلّ الضّائقة الحياتيّة والمعيشيّة الّتي يمرّ بها اللّبنانيّون".
وشدّد على "ضرورة تفعيل الأعمال الخيريّة والشّراكة الاجتماعيّة خدمةً لمجتمعنا"، مؤكّدًا "وقوف جمعيّة "بيروت بخير" إلى جانب المركز في سعيه وجهوده الّتي يبذلها خدمةً لأهل بيروت".
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