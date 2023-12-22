فياض: شحنة الفيول ستصل الأسبوع المقبل في 27 أو 28 الجاري ولا شوائب في المناقصة

طمأن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اللبنانيين، بأن "شحنة الفيول ستصل الأسبوع المقبل في 27 أو 28 الجاري ولا شوائب في المناقصة".

ولفت فياض، الى أنني "لا أزايد سياسياً ومن إستفاد من التأخير في شحنة الفيول هم أصحاب المولدات الخاصة ووزارة الطاقة تعمل "متل الساعة"، معتبراً أن "النكد السياسي عم بهرّب العارضين".