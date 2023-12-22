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فياض: شحنة الفيول ستصل الأسبوع المقبل في 27 أو 28 الجاري ولا شوائب في المناقصة

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طمأن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اللبنانيين، بأن "شحنة الفيول ستصل الأسبوع المقبل في 27 أو 28 الجاري ولا شوائب في المناقصة".

ولفت فياض، الى أنني "لا أزايد سياسياً ومن إستفاد من التأخير في شحنة الفيول هم أصحاب المولدات الخاصة ووزارة الطاقة تعمل "متل الساعة"، معتبراً أن "النكد السياسي عم بهرّب العارضين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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