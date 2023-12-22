افتتاح سوق الميلاد وإضاءة شجرة العيد في الدكوانة

افتُتح سوق الميلاد في المجمع المهني- الفندقي في الدكوانة، الّذي يتضمّن نحو خمسين كشكًا بأسعار في متناول العامّة. كما أُضيئت شجرة الميلاد في ساحة بلدية الدكوانة، وتخلّل حفل الافتتاح توزيع الهدايا على الأطفال.
ولفت رئيس البلديّة أنطوان شختورة، إلى أن "النشاط يأتي بعد الشلل الذي فرضه وباء "كورونا"، وتبعات الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها لبنان، في محاولة لنشر البهجة في منطقتنا"، مشيرًا إلى أنّه "ما دمنا موجودين، سنبقى إلى جانب أولادنا ومجتمعنا، وعندما نرحل غدا سيكون المستقبل في أيد أمينة، أيدي أولادنا".
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