افتتاح سوق الميلاد وإضاءة شجرة العيد في الدكوانة

افتُتح سوق الميلاد في المجمع المهني- الفندقي في الدكوانة، الّذي يتضمّن نحو خمسين كشكًا بأسعار في متناول العامّة. كما أُضيئت ​شجرة الميلاد​ في ساحة ​بلدية الدكوانة​، وتخلّل حفل الافتتاح توزيع الهدايا على الأطفال.

ولفت رئيس البلديّة ​أنطوان شختورة​، إلى أن "النشاط يأتي بعد الشلل الذي فرضه وباء "​كورونا​"، وتبعات الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها ​لبنان​، في محاولة لنشر البهجة في منطقتنا"، مشيرًا إلى أنّه "ما دمنا موجودين، سنبقى إلى جانب أولادنا ومجتمعنا، وعندما نرحل غدا سيكون المستقبل في أيد أمينة، أيدي أولادنا".