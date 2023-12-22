«هآرتس» العبرية: على إسرائيل الاختيار بين وقف إطلاق النار أو مصرع الأسرى

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الحرب الدائرة في شمال قطاع غزة، وفي خان يونس، صعبة وغير عادية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها اليوم، إنه “لابد من المحاولة لإيجاد التوازن الصحيح بين تحقيق الهدف العسكري المنشود المتمثل في القضاء على مقاتلي حماس وتدمير البنية التحتية العسكرية والمدنية للمنظمة، وفي الوقت نفسه بذل جهد كبير لتقليل الخسائر في الأرواح من جانبنا وتقليل ما لا مفر منه وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين في غزة الذين ليس لهم علاقة بالإرهاب."

وأشارت "هآرتس" إلى أنه ومع اشتداد الحرب في غزة، يواجه الجيش الإسرائيلي خياراً صعبًا من شأنه أن يشكل مسار العمليات العسكرية الجارية، قائلة: "إما السعي إلى وقف فوري لإطلاق النار أو المخاطرة باحتمال احتجاز أسرى آخرين في المستقبل."

وأكدت أن المعارك الأخيرة في شمال قطاع غزة وفي خان يونس أثبتت التحديات الكامنة في تحقيق إسرائيل للتوازن بين تحقيق الأهداف العسكرية التي تزعمها وتقليل الخسائر البشرية، لافتة إلى أن إسرائيل تزعم مرارًا أن هدفها الأساسي هو: القضاء على حماس وتفكيك البنية التحتية العسكرية والمدنية للمنظمة.

وأكدت الصحيفة العبرية أن هذه المهمة معقدة بسبب الحاجة إلى تحرير الأسرى الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر الماضي.