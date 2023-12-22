شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على كييف.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤولون أن عددا كبيرا من الطائرات المسيرة الروسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

الهجوم أسفر عن إصابة اثنين وإلحاق أضرار ببنايات سكنية في المدينة في أحدث هجوم ليلي بالمُسيرات تنفذه موسكو.

حرب روسيا وأوكرانيا

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية، إلى أن هذا هو سادس هجوم من نوعه على العاصمة هذا الشهر.

كما ويأتي في إطار هجمات أكبر بأسراب كبيرة من الطائرات المسيرة استهدفت مناطق في وسط وجنوب وغرب أوكرانيا.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من 28 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، إن طائرة مسيرة ضربت بناية سكنية في حي سولوميانسكي جنوبي وسط المدينة مما أشعل النيران في الأدوار العليا لكن الحريق تمت السيطرة عليه بسرعة.

وبينت خدمات الطوارئ أيضا أن عددا من الشقق تعرض لأضرار في الطوابق العليا وأصيب شخصان أحدهما تطلب الأمر نقله للمستشفى، ووقع ذلك على بعد بضعة أمتار من مستشفى للولادة.

وقال كليتشكو إن شظايا طائرات مسيرة أضرمت النيران في منزل تحت الإنشاء، في حي دارنيتسكي على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو الذي يمر عبر كييف.

خسائر أوكرانيا في الحرب

وأضاف سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف، أن شظايا من طائرة مسيرة تم إسقاطها أصابت مبنى سكنيا في منطقة ثالثة جنوبي وسط المدينة.

وتعرضت منشأة للبنية التحتية في منطقة ميكولاييف للاستهداف، وإن شظايا طائرة مسيرة أُسقطت ألحقت أضرارا بمنشأة تخزين حبوب في منطقة أوديسا.

ولفتت السلطات أنها لم تتلق تقارير عن سقوط مصابين، وأشارت إلى إخماد حرائق نشبت بسبب الهجمات.