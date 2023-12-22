جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم “برطعة” جنوب جنين وتعرض مُجندة إسرائيلية للدهس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين واعتقلتهما، إضافة لاثنين آخرين، اليوم /الجمعة/ خلال مواجهات اندلعت في بلدة برطعة، جنوب جنين، الواقعة داخل جدار الفصل والتوسع العنصري، وتزامن ذلك مع تعرض مُجندة إسرائيلية للدهس.

وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها – في تصريح صحفي – إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين رمزي إبراهيم قبها ومصطفى وصفي قبها، بعد إصابتهما بالرصاص في أطرافهما السفلية، كما اعتقلت الشابين أحمد محمود قبها وعامر أحمد قبها، وذلك خلال اقتحامها البلدة واستيلائها على عدد من السيارات، واندلاع مواجهات.

وأشار قبها إلى أن قوات الاحتلال تواصل غلقها لحاجز برطعة العسكري في كلا الاتجاهين، يوميا من الساعة السادسة مساء، بعد فتحه السادسة صباحا، مشيرا إلى أن الاحتلال يسمح للمواطنين بالمرور عبره مشيا فقط، وذلك منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف أن هذا الحاجز يُعد المنفذ الوحيد لأهالي البلدة والقرى المجاورة لها، للتواصل مع محافظة جنين وبلداتها وبقية محافظات الضفة الغربية، مشيرا إلى أن معظم المحلات التجارية أغلقت أبوابها نتيجة الحصار والإغلاق، الأمر الذي كبد التجار والمزارعين خسائر مادية فادحة.

وأكد أن سكان البلدة والقرى المجاورة يعيشون في ظروف قاسية، ويضطرون للمشي عبر طرق جبلية وعرة، بسبب إجراءات الاحتلال، مشيرا إلى وجود نقص في المواد التموينية في البلدة جراء منع التجار من إدخالها، إضافة إلى عدد من الحالات المرضية المزمنة التي لا يُسمح لها بالتوجه إلى مستشفى “جنين” إلا بعد الحصول على تصريح خاص.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مُجندة إسرائيلية أصيبت بجروح في عملية دهس على مفرق “برطعة” تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.