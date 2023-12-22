أكثر من 12 ألفا في صلاة الجمعة بالأقصى لأول مرة مُنذ “طوفان الأقصى”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تمكن نحو 12 ألف فلسطيني من أداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم تشديدات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة “القدس” المُحتلة وخاصة البلدة القديمة، وهو أكبر عدد من المُصلين يتمكن من صلاة الجمعة بالأقصى منذ بداية طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إذ لم يتجاوز العدد في الجُمع السابقة نحو 5 آلاف كحد أقصى.

وقالت مصادر في المدينة المحتلة إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا، بالاختناق، إثر استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعها للمُصلين، في حي وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحفيين الذين تواجدوا بالمكان، من أجل تغطية الحدث، وأبعدتهم من المكان.

يُشار إلى أن “الأقصى” كان يستقبل في المُتوسط 50 ألف مُصل في صلاة الجمعة، قبل “طوفان الأقصى”، لكن الاحتلال فرض قيودًا شديدة على مدار الأسابيع التالية لطوفان الأقصى ومنع من هم دون الـ 70 عامًا من الدخول للصلاة فيه، وترتب على ذلك تمكن عدد قليل جدًا من المصلين من أداء صلوات الجمعة في المسجد المبارك، وتراوح ذلك العدد بين ثلاثة وخمسة آلاف مُصل.

وكانت دعوات أطلقها ناشطون مقدسيون لشد الرحال والرباط في الأقصى والصلاة فيه، حيث يتعرض لحصار، في ظل هجمة استيطانية وتهويدية كبيرة ضده.