ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 31 شخصاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات المحلية أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شمال غربي الصين بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، قد ارتفع إلى 31 شخصا في مقاطعة تشينغهاي. وحتى الساعة 00:10 مساء أمس الخميس، أسفرت الكارثة عن إصابة 198 شخصا في تشينغهاي، ولا يزال ثلاثة في عداد المفقودين، بحسب ما أوردته صباح اليوم الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ووفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل، وقع الزلزال الساعة 59:11 مساء يوم الاثنين الماضي، على عمق حوالي 10 كيلومترات، وكان مركزه بلدة ليوقو، التي تقع على بعد حوالي 8 كيلومترات من مقر محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونجشيانج وسالار في مقاطعة قانسو. وبحلول صباح الأربعاء الماضي، تأكد مقتل ما مجموعه 113 شخصا في قانسو.