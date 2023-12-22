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أوكرانيا تعلن إسقاط 3 طائرات روسية من طراز سو-34

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع أسقطت ثلاث طائرات روسية من طراز سو-34 في منطقة العمليات الجنوبية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن أوليشوك قوله :" خلال الساعات الماضية، شن الروس هجمات بطائرات دون طيار ونجحنا في اسقطا ثلاث طائرات من طراز سو-34 في جنوب البلاد."

وأضاف القائد معلقا على الأداء الناجح لوحدات الدفاع الجوي الأوكرانية: "حسنا، هذا هو ردنا".

وكما ذكرت الوكالة في وقت سابق أن الدفاع الأوكرانية أسقطت 24 من أصل 28 طائرة بدون طيار انتحارية أطلقتها روسيا على أوكرانيا ليلة الجمعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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