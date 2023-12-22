الاتحاد الأوروبي: 100% من سكان غزة يعانون من الجوع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن مؤشر الأمن الغذائي في غزة يؤكد أن 100% من السكان يعانون من الجوع، معبراً عن صدمته من هذه النتائج.

وقال الاتحاد في بيان له: “ إن نتائج مؤشر الأمن الغذائي حول غزة غير مسبوقة ولم تسجل بأي مكان بالعالم، ومؤشر الأمن الغذائي في غزة شهد تطور خطير ينبغي أن ينبه العالم بأسره لضرورة العمل على منع كارثة إنسانية مميتة”.

وأضاف الاتحاد، أن السبيل الوحيد لمنع موت سكان غزة جوعا هي حماية المدنيين والسماح بوصول العاملين في المجال الإنساني والصحي لجميع أنحاء القطاع.

وذكرت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة في تقرير نُشر، أمس الخميس، أن كل سكان غزة وعددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون مستويات أزمة جوع وخطر مجاعة يتزايد كل يوم.

وذكر التقرير الصادر عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الاثنين، أوضحت أن إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين كسلاح في قطاع غزة ما يشكل جريمة حرب، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن ذلك ورفع حصارها على غزة.

وأكدت الأمم المتحدة أن 1.9 مليون فلسطيني نزحوا داخل القطاع، وتكدس الآلاف منهم في مخيمات غير مؤهلة جنوباً، أو في مدارس تابعة للأمم المتحدة، وفي خيم ووسط الطرقات حتى والحدائق العامة.

ومنعت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات من حدودها إلى القطاع، وسمحت فقط لبضع مئات القوافل من الدخول عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

بينما قالت الأمم المتحدة إن كمية الأغذية تساوي 10% فقط من الكمية التي يحتاج إليها سكان القطاع.