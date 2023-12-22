اخبار العالم

بالصور.. الاحتلال يعتدي على المصليين بقنابل الغاز والصوت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

ياسر رشاد - القاهرة - اعتدت قوات الاحتلال على المصليين في محيط المسجد الأقصى ظهر اليوم، وقامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت عليهم فور انتهائهم من صلاة الجمعة.

ومنع قوات الاحتلال المصلين بالقوة، من الوصول إلى المسجد الأقصى، للأسبوع الـ11 على التوالي.

ويواصل الاحتلال قصفه وغاراته على مواقع عدة في حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة، وسط اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال 

وتمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من إيقاع 4 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بعد اقتحام منزل تحصنوا بداخله في محور التقدم شرق جباليا.

d7090a9312.jpg
c03d1490b0.jpg
16e710ba8f.jpg
d55bbec774.jpg
7e6bfb2a9b.jpg
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا