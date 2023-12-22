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الرئيس الروسي لنظيره الفلسطيني: موسكو ستواصل توريد السلع الأساسية إلى غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة روسيا في وقت مناسب للجانبين.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة القضايا المتعلقة بالتصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في المقام الأول في قطاع غزة.

وأضاف الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح خلال المحادثة الهاتفية عن الخطوات التي اتخذها الجانب الروسي للمساعدة في تهدئة الصراع وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المحتاجين، مؤكدا على أن روسيا ستواصل توريد السلع الأساسية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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