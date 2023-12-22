شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مايسة عطوة: الحوار الوطنى سيكون له دور مؤثر فى جميع الاستحقاقات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة مايسة عطوة ، عضو مجلس النواب، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة جلسات الحوار الوطنى، مؤكدة على أن ذلك يؤكد دعم الرئيس الدائم لجلسات الحوار، موضحة أن الحوار الوطني أتاح الفرصة أمام جميع الأطياف والألوان السياسية للمشاركة، مما أفضى لاتساع الأمل، فكان من نتائجه وجود 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي

أكدت على التعددية الحزبية السياسية في العملية الانتخابية، كما لعب الحوار الوطنى دورا هاما في إحداث تغيرات عديدة على صعيد العمل السياسي والحزبي في مصر.

وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية لها، أن الحوار الوطني سيكون له دور مؤثر في كافة الاستحقاقات الدستورية القادمة، بعد أن إجتمعت كافة القوى السياسية لإعلاء مصلحة الوطن، مهما اختلفت الرؤى و وجهات النظر تظل مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، ولعل مشهد المشاركة الكثيفة من قبل الناخبين ترجمة حقيقية لما فعله الحوار الوطني في البيئة السياسية.

وقالت النائبة مايسة عطوة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي برهن على صدق تعهداته بأن يكون الحوار الوطني بمثابة روشتة جامعة وشاملة لكافة قضايا الوطن ، حيث قطع الحوار الوطني أشواط شديدة الأهمية على مدار الشهور الماضية وتشهد الأيام المقبلة استئناف الحوار.