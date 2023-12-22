زعيم الأرمن في قره باغ تراجع عن قرار حل "جمهورية آرتساخ"

أعلن زعيم الأرمن في ناغورني قره باغ سامفيل شهرامانيان، أنه ألغى قرار حل المؤسسات الانفصالية الذي كان أعلنه سابقا وكان يفترض أن يطبق في 1 كانون الثاني 2024.

وأوضح خلال اجتماع مع قادة آخرين في يريفان، أنّ "في المجال القانوني لجمهورية آرتساخ (الاسم الأرمني لناغورني قره باغ)، لا توجد وثيقة تنص على حل المؤسسات الحكومية".

في 28 أيلول الماضي، أمر زعيم الأرمن في ناغورني قره باغ بحل جميع مؤسسات الجمهورية بحلول نهاية العام، معلنًا بأن الجمهورية "ستزول من الوجود" اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وأمر المرسوم الصادر فيما فر آلاف الأرمن من الإقليم غداة عملية أذربيجانية الأسبوع الماض، بـ"حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات التابعة لإداراتها بحلول 1 كانون الثاني 2024 وستزول جمهورية ناغورني قره باغ (أرتساخ) من الوجود".

ودعا سكان الإقليم الموجودين داخله أو خارجه إلى "التعرف على شروط الاندماج داخل أذربيجان".