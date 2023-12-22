بو عاصي: حزب "القوات اللبنانية" هو الوحيدة الحامل للإرث المسيحي في لبنانير

أعلن عضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب بيار بو عاصي أن "القوات تفتخر على رأس السطح أنها حملت السلاح ودافعت عن لبنان"، لافتاً الى أن "من يتوهم أننا نتردد بذكر هذه المرحلة من حياتنا يكون جاهلا لطبيعة القوات ولا يعرف لبنان ومسيحيي لبنان".

وأشار بو عاصي، خلال تمثيله رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في رعاية العشاء السنوي لمصلحة المهن المجازة في "القوات"، الى ان "المجتمعات تبنى على أمرين: اولا، ان يكون أبناء المجتمع مستعدين للموت من أجله وعسى الا يضطر أحد للوصول الى ذلك. ثانيا، الإعتراف بتضحيات الشهداء والمصابين. هنا أصابنا ميشال عون بالصميم عبر التنكر لتضحيات مجتمعنا واتهام شهدائنا بانهم ماتوا امام "الكبريات" او بخلاف على سرقة".

وأضاف "القوات أكثر بكثير من حزب هي الوحيدة الحاملة للإرث المسيحي في لبنان واقول ذلك بكل راحة ضمير. هذا يفسر النخوة التي نتمتع بها. لا شك لدي بضميركم المهني. الطموح مشروع للكل والأكيد في القوات اللبنانية ان الطموح لا يكون على حساب النتيجة. لذا يجب ان نكون علامة فارقة أينما كنا".

كما تم شكر الجمعية على وضعها نظامين للطاقة الشمسية بتصرف حزب "القوات اللبنانية" من خلال "المصالح" على ان يتم إختيار المستوفين المستحقين.