ضو: مكب الكوستا برافا جريمة ويجب ألا يصبح أيضًا إشكالًا سياسيًا

أشار النّائب ​مارك ضو​، تعليقًا على قرار رئيس اتحاد بلديات الضاحية بالتّوقف عن استقبال نفايات ​الشوف​ و​عاليه​ وقرى ​بعبدا​، والاكتفاء بنفايات الضاحية و​الشويفات​ اعتبارًا من 8 كانون الثّاني المقبل، إلى أنّ "مكب الكوستا برافا جريمة، ولا يجب أن يصبح أيضًا إشكالًا سياسيًّا بين بلديات ومناطق".

ودعا، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "يلتزم اتحاد بلديات الضاحية حدوده، وألّا يعلن مواقف خارجة عن صلاحيّاته، متستّرًا بقوى أمر الواقع"، مؤكّدًا أنّ "الحلّ الشّامل هو المطلوب بتعاون كلّ بلديّات الشوف وعاليه وبعبدا بوجه الحكومة".